Passant (39) von Pkw erfasst und dabei verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Axams (Bezirk Innsbruck-Land)! Eine 62-jährige Einheimische kollidierte mit ihrem Pkw mit einem 39-jährigen Fußgänger aus Afghanistan. Der Passant wurde dabei erheblich verletzt.
Die 62-Jährige war mit ihrem Auto gegen 9.30 Uhr auf der Axamer Straße unterwegs. Sie bog in den sogenannten Kögele-Kreisverkehr ein und wollte diesen an der Ausfahrt zur Kögelestraße verlassen.
Dabei kam es im Bereich des Schutzweges nach der Ausfahrt zur Kollision mit einem 39-jährigen Fußgänger aus Afghanistan. Der Mann wollte zu diesem Zeitpunkt die Straße überqueren.
Ins Spital eingeliefert
Er wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb mit erheblichen Verletzungen auf der Straße liegen. Er wurde ins Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.
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