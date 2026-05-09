Akkus fingen Feuer! Zwei Großeinsätze in Tirol

Zweiter Brand in Lagerraum

Auch in Stanzach im Tiroler Außerfern mussten zahlreiche Florianijünger ausrücken, weil ein Akku brannte. Eine 55-jährige Einheimische meldete, dass sie einen Akku in ihrer Werkstatt bzw. Lagerraum gelagert hatte. Diesen habe sie angesteckt. Nachbarn meldeten sich Stunden später bei ihr, weil sie auf den läutenden Rauchmelder sowie die Rauchentwicklung im Lager aufmerksam wurden.