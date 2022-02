Tirols perfekter Gletscherfrühling

Im Powder Department Stubaier Gletscher wird Risiko Management großgeschrieben. In speziellen Camps wird den Teilnehmern die Lawinenkunde in Theorie und Praxis mit Lawinenverschütteten-Suche und Risiko Management vermittelt, bevor es in den Tiefschnee geht. Checkpoint-Tafeln im Gebiet, eine Freeride-Map und 13 GPS-getrackte Runs im freien Gelände runden das Angebot ab. Die Lawinensicherheitsprofis von SAAC („Snow and Avalanche Awareness Camps“) bieten am 9. und 10. April 2022 im Rahmen des SAAC Basic Camps ein kostenloses, zweitägiges Lawinensicherheitstraining an. Am ersten Tag erhält man theoretisches Wissen über Lawinengefahrenstufen, Geländeformen und die Ausrüstung. Am zweiten Tag folgen praxisnahe Übungen direkt im Gelände.