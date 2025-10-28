Diese gefährlichen Altlasten beschäftigen Behörden

An mehreren Stellen regelmäßige Messungen

Die Behörden sind mit giftigen Altlasten in unseren Böden auf jeden Fall beschäftigt. Gebi Mair, Klubobmann der Tiroler Grünen, hat beim Umweltministerium nachgefragt, wo Messungen stattfinden. Dort werden mehrere Verdachtsfälle genannt. Betroffen sei unter anderem das Areal der Donau-Chemie in Landeck-Zams, das Haller Gewerbegebiet und der Flughafen Innsbruck. Aber auch in anderen Regionen wurden Untersuchungsprogramme veranlasst. „Es ist gut, dass es Untersuchungen zu Verdachtsstandorten für PFAS gibt“, sagt Mair. Er erwarte sich jedoch, „dass die Ergebnisse öffentlich präsentiert werden und vor allem auch die unmittelbaren Anrainer informiert werden“. Mair sieht dabei das Land in der Pflicht.