Cityjet-Doppelstock bringt Entlastung für Pendler

Die modernen Doppelstockzüge sollen vor allem Pendlern das Reisen erleichtern. Insgesamt investieren die ÖBB rund 1,5 Milliarden Euro in 109 neue Garnituren für Wien und Niederösterreich. „Wiener Neustadt ist besser an Wien angebunden als jede andere Stadt in Niederösterreich“, betonte ÖBB-CEO Andreas Matthä. Mit den neuen Zügen werde die Kapazität nun noch einmal deutlich erhöht.