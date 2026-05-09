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Neues ÖBB-Flagschiff

Cityjet-Doppelstock bringt Entlastung für Pendler

Niederösterreich
09.05.2026 18:30
Mit 160 km/h wird der neue ÖBB-Cityjet-Doppelstock ab Ende Juni durch Niederösterreich sausen ...
Mit 160 km/h wird der neue ÖBB-Cityjet-Doppelstock ab Ende Juni durch Niederösterreich sausen und somit Pendler noch schneller und mit noch mehr Komfort an ihr Ziel bringen.(Bild: ZVG ÖBB)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Mehr Platz, mehr Komfort und eine bessere Verbindung nach Wien: Die ÖBB schicken ab Sommer den neuen Cityjet Doppelstock auf die Strecke zwischen Wien, Wiener Neustadt und Payerbach-Reichenau.

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Die modernen Doppelstockzüge sollen vor allem Pendlern das Reisen erleichtern. Insgesamt investieren die ÖBB rund 1,5 Milliarden Euro in 109 neue Garnituren für Wien und Niederösterreich. „Wiener Neustadt ist besser an Wien angebunden als jede andere Stadt in Niederösterreich“, betonte ÖBB-CEO Andreas Matthä. Mit den neuen Zügen werde die Kapazität nun noch einmal deutlich erhöht.

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Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger sieht darin einen wichtigen Schritt für die Region: „Der neue Cityjet Doppelstock ist eine klare Aufwertung für eine der wichtigsten Pendlerstrecken Österreichs.“

Niederösterreichs Verkehrslandesrat Udo Landbauer weiß: „Besonders auf der Nord-Südachse gibt es immer wieder Kapazitätsprobleme, das soll sich ändern“. 

Platz für 591 Fahrgäste
Die neuen Züge bieten mehr Sitzplätze, barrierefreie Einstiege, Fahrrad- und Kinderwagenbereiche, WLAN, USB-Anschlüsse sowie moderne Echtzeit-Informationen. Bis zu 591 Fahrgäste finden in einer Garnitur Platz. Mit Tempo 160 sollen die neuen Cityjets künftig für mehr Komfort und Entlastung auf den stark frequentierten Strecken sorgen.

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