Frische-Offensive

PENNY verteilt Gratis-Äpfel zum Jahresstart

PENNY
15.01.2026 15:30
Die erfolgreiche Kooperation zwischen foodora und PENNY freut die Geschäftsführer Alexander ...
Die erfolgreiche Kooperation zwischen foodora und PENNY freut die Geschäftsführer Alexander Gaied von foodora Österreich sowie Johannes Greller und Niko Karras von PENNY Österreich. Gemeinsam geht man seit dem Frühjahr 2024 neue, digitale Wege.
Mit einem saftigen Start ins neue Jahr überrascht PENNY jetzt alle, die über foodora bestellen: Zu jeder Lieferung gibt’s ab sofort einen Apfel geschenkt! Und das nicht nur für ein paar Tage, sondern ganze zwei Wochen lang, von 15. bis 28. Jänner, greift der Diskonter tief in die Obstkiste.

So schmeckt der Jahresbeginn: Wer zwischen 15. und 28. Jänner über den PENNY-Onlineshop via foodora bestellt, bekommt einen Apfel gratis dazu. Mehr als zwei Tonnen verteilt der Diskonter damit an seine Kunden – ein fruchtiges Neujahrs-Statement für mehr Frische im Alltag.

„Ein Apfel ist der perfekte Mini-Motivationsschub: frisch, regional und sofort griffbereit“, sagt PENNY-Österreich-Chef Niko Karras. Die Aktion setzt voll auf die heimische Eigenmarke „Ich bin Österreich“. Die Äpfel stammen von österreichischen Produzenten und kommen dank kurzer Lieferketten besonders frisch bei den Märkten und jetzt auch bei den Bestellungen an.

Zu jeder foodora Bestellung im PENNY Onlineshop gibt es von den Frischeheld:innen einen “Ich bin ...
Zu jeder foodora Bestellung im PENNY Onlineshop gibt es von den Frischeheld:innen einen “Ich bin Österreich” Apfel kostenlos dazu.(Bild: Robert Harson)

Gala und Pink Lady ganz vorne 
Im Sortiment stehen gleich 10 verschiedene Apfelsorten zur Wahl – und die Österreicher haben klare Favoriten: Der süße Gala führt die Liste an, dicht gefolgt von der beliebten Pink Lady, die zur erfolgreichsten Clubsorte zählt. Rund 90 Prozent der angebotenen Äpfel kommen aus Österreich.

Fortsetzung einer beliebten Aktion 
Zum Nationalfeiertag zeigte PENNY bereits, wie gut eine einfache Geste ankommt: Damals verteilte Geschäftsführer Johannes Greller am Wiener Westbahnhof frische Äpfel an Passanten – mit großer Resonanz. Jetzt gibt es den Gratis-Apfel bequem per Zustellung.

