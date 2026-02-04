PENNY bringt die Edel-Schaumrolle ins Regal

Wenn Wien am 12. Februar wieder im Glanz der großen Roben und funkelnden Juwelen erstrahlt, kommt der Opernball heuer nicht nur ins Haus am Ring – sondern auch ins Wohnzimmer! Denn PENNY sorgt gemeinsam mit Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer für eine süße Sensation: die goldveredelte Opernball-Schaumrolle für alle.
Ab 5. Februar gibt es die exklusive Edel-Edition österreichweit bei PENNY – und das um leistbare 4,99 Euro. Mit echtem Goldstaub veredelt, steht die traditionsreiche Wiener Mehlspeise dem Opernball in Sachen Glamour um nichts nach.
„Die Schaumrolle ist ein Stück Wiener Seele“, sagt Karl Guschlbauer stolz. „Mit der Gold-Edition wollte ich den Zauber des Opernballs einfangen – und dank PENNY können das heuer wirklich alle genießen, nicht nur die Ballgäste.“ Auch PENNY-Geschäftsführer Johannes Greller zeigt sich begeistert: „Der Opernball steht für Glanz, Emotionen und große Momente. Genau dieses Gefühl holen wir mit der Guschlbauer Schaumrolle direkt zu unseren Kundinnen und Kunden nach Hause.“
Stargast beim Opernball
Für zusätzlichen Wirbel sorgt heuer ein echter Hollywood-Kracher: Sharon Stone wird Karl Guschlbauer am Opernball begleiten! Internationales Starflair trifft Wiener Mehlspeiskunst – glamouröser geht’s kaum. Ein Auftritt, der perfekt zur goldenen Schaumrolle passt: elegant, emotional und ein bisschen luxuriös.