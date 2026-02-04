PENNY bringt die Edel-Schaumrolle ins Regal

„Die Schaumrolle ist ein Stück Wiener Seele“, sagt Karl Guschlbauer stolz. „Mit der Gold-Edition wollte ich den Zauber des Opernballs einfangen – und dank PENNY können das heuer wirklich alle genießen, nicht nur die Ballgäste.“ Auch PENNY-Geschäftsführer Johannes Greller zeigt sich begeistert: „Der Opernball steht für Glanz, Emotionen und große Momente. Genau dieses Gefühl holen wir mit der Guschlbauer Schaumrolle direkt zu unseren Kundinnen und Kunden nach Hause.“