PENNY-Lehrlinge helfen bei der Tafel in Wien

In der Warenannahme wird sortiert, Kisten werden geschleppt, Lebensmittel geprüft – und mittendrin junge Lehrlinge, die mit anpacken. Was sonst hinter den Kulissen passiert, wird für sie nun zur persönlichen Erfahrung: PENNY schickt seinen Nachwuchs zur Team Österreich Tafel nach Wien.
Seit 15 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen PENNY und dem Österreichisches Rotes Kreuz. Jetzt geht das Unternehmen den nächsten Schritt und holt seine Lehrlinge direkt ins soziale Engagement. Im Rahmen eines Pilotprojekts dürfen Lehrlinge ab dem zweiten Lehrjahr im Raum Wien bei der Team Österreich Tafel mitarbeiten.
Soziales Engagement
Überschüssige, aber einwandfreie Lebensmittel aus den PENNY-Filialen werden regelmäßig gespendet. Allein 2025 kamen so rund 1.165 Tonnen zusammen, die an soziale Einrichtungen in ganz Österreich weitergegeben wurden. Für die Lehrlinge wird nun greifbar, was mit diesen Spenden passiert: Sie sortieren Waren, unterstützen bei der Ausgabe und erleben, wie sehr Menschen in schwierigen Lebenssituationen auf diese Hilfe angewiesen sind.
„Soziales Engagement ist für uns ein zentraler Teil unserer unternehmerischen Verantwortung. Die langjährige Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz zeigt, wie konsequent wir diesen Anspruch verfolgen.
Niko Karras, Geschäftsführer von PENNY Österreich
Ziel ist es, den Tafel-Einsatz künftig als fixen Bestandteil der Ausbildung ab dem zweiten Lehrjahr zu etablieren. Neben fachlichen Kenntnissen sollen soziale Kompetenz, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein gestärkt werden – Werte, die weit über den Filialalltag hinausreichen.
Derzeit beschäftigt PENNY 83 Lehrlinge österreichweit, zusätzlich werden rund 200 Jugendliche im Rahmen überbetrieblicher Ausbildungsprogramme ausgebildet. Mit dem Engagement bei der Tafel will man ihnen früh die Möglichkeit geben, gesellschaftliche Verantwortung nicht nur zu lernen, sondern zu leben.