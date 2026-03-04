PENNY-Lehrlinge helfen bei der Tafel in Wien

Soziales Engagement

Überschüssige, aber einwandfreie Lebensmittel aus den PENNY-Filialen werden regelmäßig gespendet. Allein 2025 kamen so rund 1.165 Tonnen zusammen, die an soziale Einrichtungen in ganz Österreich weitergegeben wurden. Für die Lehrlinge wird nun greifbar, was mit diesen Spenden passiert: Sie sortieren Waren, unterstützen bei der Ausgabe und erleben, wie sehr Menschen in schwierigen Lebenssituationen auf diese Hilfe angewiesen sind.