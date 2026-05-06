1,000 fans had to be evacuated
Subway evacuated! Chaos before Champions League showdown
Chaos before the Champions League clash between FC Bayern and Paris Saint-Germain: A train on the U6 line had to be evacuated on Wednesday evening.
“Due to a fire department operation at the Dietlindenstraße subway station, the subway train with around 1,000 soccer fans on board had to be evacuated,” the Munich police wrote on social media.
As reported by “Bild,” an e-cigarette apparently triggered a fire alarm. A video on social media shows the subway car filled with smoke.
A special train had to be brought in. Shortly thereafter, the police gave the all-clear: “The measures surrounding the subway station have now been completed.”
Bayern must make up ground
A week ago, PSG won the spectacular first leg of the Champions League semifinal 5-4. In today’s second leg (9 p.m./live on the sportkrone.at ticker) in Munich, Bayern aims to dethrone the defending champions and reach the final (on May 30 in Budapest) for the first time in six years.
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