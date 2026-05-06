„Mit weinendem Auge!“ Enengl verlässt Herzensklub

Die Mostviertler blieben aber in der 2. Liga – und der nun 32-jährige UEFA-Pro-Lizenz-Trainer führte sie in der Saison darauf auf Rang sieben, ehe diese Spielzeit das Highlight folgte: Vize-Winterkönig, nach dem Frühjahrsstart gar Teilzeit-Leader und noch nie so gut zu diesem Zeitpunkt. „Das war das i-Tüpferl. Wir haben trotz Umbruch letzten Sommer gezeigt, was möglich ist.“ Laut „Krone“-Info soll Enengl bei (unteren) Bundesligisten und ambitionierten Zweitligisten am Zettel stehen.