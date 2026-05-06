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Abschied von Amstetten

„Mit weinendem Auge!“ Enengl verlässt Herzensklub

2. Liga
06.05.2026 10:05
Abschied: Patrick Enengl verlässt Amstetten.
Abschied: Patrick Enengl verlässt Amstetten.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Ein wenig absehbar war‘s, jetzt ist es Realität: Chefcoach Patrick Enengl verlässt Zweitligist Amstetten nach fast drei Jahren mit Saisonende. Der 32-Jährige, der am Mittwoch beim ÖFB vor A-Lizenzanwärtern referiert, betont: „Ich habe den SKU ins Herz geschlossen, bin dankbar für diese Zeit.“

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„Überraschung“ am Dienstag vor dem 16-Uhr-Training des SKU Ertl Glas Amstetten: Patrick Enengl informierte die Spieler, dass er seinen im Sommer endenden Vertrag nicht verlängert. Damit ist nach fast drei Jahren Schluss beim Zweitligisten.

SKU-Kapitän Lukas Deinhofer und Co. bekommen einen neuen Coach.
SKU-Kapitän Lukas Deinhofer und Co. bekommen einen neuen Coach.(Bild: GEPA)

Der Erfolgscoach geht „mit einem weinenden Auge“, wie er der „Krone“ verriet: „Die Mannschaft ist so besonders, der Sportchef und Vorstand sind super und im Umfeld alle sehr wertschätzend – der SKU wurde zu meinem Herzensklub. Hier zur Arbeit herzufahren, das hat mir große Freude gemacht.“ Doch die Zeit scheint reif für den nächsten Schritt. Enengl kam im September 2023, konnte dann den sportlich letzten Platz nicht abwenden.

Enengl zieht es weiter.
Enengl zieht es weiter.(Bild: Sabrina Waldbauer)

Die Mostviertler blieben aber in der 2. Liga – und der nun 32-jährige UEFA-Pro-Lizenz-Trainer führte sie in der Saison darauf auf Rang sieben, ehe diese Spielzeit das Highlight folgte: Vize-Winterkönig, nach dem Frühjahrsstart gar Teilzeit-Leader und noch nie so gut zu diesem Zeitpunkt. „Das war das i-Tüpferl. Wir haben trotz Umbruch letzten Sommer gezeigt, was möglich ist.“ Laut „Krone“-Info soll Enengl bei (unteren) Bundesligisten und ambitionierten Zweitligisten am Zettel stehen.

Stripfing ausgeschlossen

Indes hat der NÖ-Verband Stripfing ausgeschlossen. Damit müsste der Verein im Falle einer Rückkehr in der 2. Klasse neu starten.

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