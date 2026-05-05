Harter Aufprall nach der „goldenen Generation“

Der USC Schweiggers aus der 1. Klasse Waldviertel scheiterte am Wiederaufstieg. Die eigene Offensive wurde dabei als Achillesferse ausgemacht, man erzielte bislang die wenigsten Treffer in der gesamten Liga.
„Wir hatten so etwas wie eine goldene Generation in Schweiggers“, erinnert sich Obmann Christoph Spitaler an erfolgreiche Zeiten seines USC zurück...
Verjüngungskur gescheitert
Denn aktuell lautet die harte Realität 1. Klasse Waldviertel. Noch vor drei Jahren kickte man in der 2. Landesliga, ehe eine Verjüngungskur nicht den erhofften Erfolg brachte, der freie Fall folgte. „Ältere Spieler haben aufgehört, von unten kam nicht genug nach“, begründet Spitaler die Talfahrt der letzten Jahre.
„Tore sind absolute Mangelware“
Die zumindest heuer ein Ende nimmt, wenngleich man mit dem Wiederaufstieg in die Gebietsliga nichts zu tun hat. Man rangiert nach dem jüngsten 1:0 gegen Albrechtsberg nur auf Platz Sieben. Dabei stellt sich die eigene Offensive als Achillesferse heraus – kein Team erzielte weniger Treffer (19) als Schweiggers. Da hilft auch die zweitbeste Defensive (22 Gegentore) nichts. „Im Angriffsdrittel tun wir uns schwer, da läuft es leider wirklich nicht so gut. Aber wir sind dran, arbeiten im Training intensiver daran.“
„Unser Weg stimmt“
Trotz der Umstände ist man für die Zukunft positiv gestimmt, man hat aktuell eine sehr junge Mannschaft – die nächste „goldene Generation“ könnte also bereits im Anmarsch sein: „Unser Weg stimmt, wir wollen langfristig wieder an alte Zeiten anknüpfen!“
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