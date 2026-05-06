Pinker Posten | Pipifein bezahlt

Pipifein bezahlt. Mit dem Karrieresprung Loackers beschäftigt sich heute auch Claus Pándi in der „Krone“. Unser Autor erinnert daran, dass „von einer besonders beeindruckenden Karriere in der Privatwirtschaft“ beim Ex-Abgeordneten „eher nicht“ die Rede sein könne. Nun fahre er nach einem kurzen Ausflug in die Welt der Unternehmensberater in den sicheren Hafen des Europäischen Rechnungshofs ein. Formal, meint Pándi, werde das „schon in Ordnung hingebogen worden sein“. Doch er glaubt auch: „Der Neos-Mann ist studierter Jurist und wird doch keinen pinken Gust gebraucht haben, um den wenig nervenaufreibenden, allerdings pipifein bezahlten EU-Posten zu ergattern?“ Freilich meint Pándi auch, dass es auf eine „geistige Fehlleistung“ zurückzuführen sein müsse, „dass jetzt ausgerechnet die ÖVP am lautesten über das fette EU-Amterl für die Neos plärrt“. Denn, so unser Kommentator: „Die Strategen der Kanzlerpartei können doch nicht sofort nach dem Abgang von August Wöginger vergessen haben, mit welchen Superjobs in der EU der famose Altkanzler Nehammer und sein nicht minder grandioser Finanzminister Magnus Brunner versorgt worden sind?“ Jaja, das Kurzzeitgedächtnis…