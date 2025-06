KI könnte Milliarden in der Verwaltung einsparen

Masterplan fehlt

Die Möglichkeiten gebe es bereits zur Genüge, die Politik solle die Möglichkeiten aber auch nutzen. „Es fehlt etwas der Masterplan“, meint Kohlberger. Neben der öffentlichen Verwaltung zählen auch Handelsfirmen und Finanzunternehmen zu seinen Kunden. In der privaten Wirtschaft wird das Potenzial schon mehr gesehen. Rund die Hälfte will in den nächsten fünf Jahren in KI investieren, ein Drittel erwartet sich eine höhere Produktivität.