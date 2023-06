Brasilianerin bei Amoklauf an ihrer Schule getötet

Angriffe nehmen zu

In Brasilien waren Angriffe auf Schulen früher selten, inzwischen nehmen sie jedoch zu. Im März kam eine Lehrerin bei einem Messerangriff ums Leben, ein erst 13-jähriger Verdächtiger wurde verhaftet. Im April drang ein Angreifer in einen Kindergarten in der Stadt Blumenau ein und tötete vier Kinder mit einem Beil. Die Vorfälle lösten großes Entsetzen im Land aus. Die Regierung kündigte daraufhin Maßnahmen an, um die Sicherheit an Schulen zu erhöhen. Der tödlichste Amoklauf in der Geschichte Brasiliens ereignete sich 2011, als ein Mann in seiner ehemaligen Schule zwölf Kinder und sich selbst erschoss.