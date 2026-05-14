Erholung pur in Rogaska Slatina

Rogaska Slatina vereint über 400 Jahre Kurtradition mit moderner Lebensart – und schafft damit einen Ort, an dem Ruhe, Regeneration und stilvolle Erholung im Mittelpunkt stehen. Fernab vom hektischen Alltag erwartet Gäste eine Destination, die Körper und Geist gleichermaßen stärkt.
Rogaska Slatina ist weit mehr als ein klassischer Kurort. Hier verschmelzen über 400 Jahre Tradition, fundiertes medizinisches Wissen und zeitgemäßer Komfort zu einem einzigartigen Gesamterlebnis. Umgeben von sanfter Natur und fernab großer Städte entfaltet sich eine ruhige, exklusive Atmosphäre, die seit jeher Könige, Künstler und Persönlichkeiten aus aller Welt angezogen hat.
Heilendes Wasser als größter Schatz
Das weltberühmte Mineralwasser Donat macht Rogaska Slatina international bekannt. Es gilt als eines der magnesiumreichsten natürlichen Mineralwässer der Welt und wird seit Jahrhunderten für seine wohltuende Wirkung geschätzt. Rund um dieses natürliche Heilmittel entwickelte sich eine der renommiertesten Kurdestinationen Europas.
Bis heute zieht der Ort Gäste an, die Wert auf Regeneration, Gesundheit und stilvolles Ambiente legen. Bereits Könige, Künstler und Filmstars suchten hier Erholung – und verliehen Rogaska Slatina seinen exklusiven Ruf.
Wellness, Gesundheit und luxuriöse Erholung
Ob klassischer Kuraufenthalt, modernes Wellness-Wochenende oder aktive Auszeit in der Natur – die Angebote sind vielseitig. Besonders beliebt sind die erstklassigen Hotels der Destination:
Komplettiert wird das Angebot durch das renommierte Medical Center Rogaska. Rund 40 Ärzte betreuen hier Gäste mit individuellen Gesundheits-, Beauty- und Wohlfühlprogrammen.
Wahrzeichen mit Panorama-Blick
Ein modernes Highlight ist der 106 Meter hohe Kristallturm – das höchste Gebäude Sloweniens. Von oben eröffnet sich ein beeindruckender Blick über die grüne Landschaft rund um Rogaska Slatina.
Aktiv entspannen inmitten der Natur
Neben Wellness und Gesundheit begeistert die Region auch mit zahlreichen Möglichkeiten für Bewegung und Naturerlebnisse. Gepflegte Spazier- und Wanderwege führen durch Wälder und sanfte Hügel und machen die Destination ideal für alle, die Erholung mit Aktivität verbinden möchten.
Ganzjährig eine Reise wert
Rogaska Slatina zeigt sich zu jeder Jahreszeit von ihrer schönsten Seite: entspannte Naturmomente im Frühling und Herbst, aktive Sommertage im Freien oder wohltuende Wellness-Auszeiten im Winter. Auch für einen Kurzurlaub eignet sich die Destination perfekt – oft reichen schon wenige Tage, um neue Energie zu tanken.
Mehr als ein klassischer Kurort
Heute verbindet Rogaska Slatina Tradition mit modernem Lebensgefühl. Die Kombination aus heilendem Mineralwasser, medizinischer Expertise, exklusiven Hotels und ruhiger Atmosphäre macht die Destination zu einem besonderen Ort für alle, die nachhaltig etwas für ihr Wohlbefinden tun möchten.
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