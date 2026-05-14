Erholung pur in Rogaska Slatina

Rogaska Slatina vereint über 400 Jahre Kurtradition mit moderner Lebensart – und schafft damit einen Ort, an dem Ruhe, Regeneration und stilvolle Erholung im Mittelpunkt stehen. Fernab vom hektischen Alltag erwartet Gäste eine Destination, die Körper und Geist gleichermaßen stärkt.