Mit E-LKW „grün“ und lautlos in die Zukunft düsen

Doch der Weg ist herausfordernd: Hohe Anschaffungskosten und eine noch lückenhafte Ladeinfrastruktur bremsen den Fortschritt. Umso wichtiger sind Förderungen und politische Unterstützung. „Mautbefreiungen und öffentliche Förderungen wie jene des Mobilitätsministeriums sind ein wichtiger Beitrag, um die E-Mobilitätauch im Schwerverkehr wirtschaftlich nutzbar zu machen“, so die beiden Geschäftsführer Fritz und Christopher Müller. Auch der Ausbau von Schnellladestationen sei hierbei ein großer Wunsch.