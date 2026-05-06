Mit E-LKW „grün“ und lautlos in die Zukunft düsen

Anlässlich der Inbetriebnahme neuer E-LKW-Zugmaschinen und moderner Ladeinfrastruktur besuchte Infrastrukturminister Peter Hanke den Logistikstandort der Firma Müller in Wiener Neudorf. Hier denkt man besonders „grün“ in die Zukunft.
Um einiges teuerer als ein normaler Diesel-LKW (fast dreimal so viel), dafür jedoch um einiges umweltfreundlich und vor allem leiser – das sind die neuen E-LKW, die bei Müller Transporte in Wiener Neudorf nun im Einsatz sind und auf großes Interesse von Infrastrukturminister Peter Hanke stießen.
Das 1959 gegründete Traditionsunternehmen Müller setzt schon seit Jahren auf Innovation und Nachhaltigkeit. Mit dem aktuellen Pilotprojekt werden nun erstmals moderne E-Lkw auch im Mittel- und Langstreckenbetrieb getestet.
Doch der Weg ist herausfordernd: Hohe Anschaffungskosten und eine noch lückenhafte Ladeinfrastruktur bremsen den Fortschritt. Umso wichtiger sind Förderungen und politische Unterstützung. „Mautbefreiungen und öffentliche Förderungen wie jene des Mobilitätsministeriums sind ein wichtiger Beitrag, um die E-Mobilitätauch im Schwerverkehr wirtschaftlich nutzbar zu machen“, so die beiden Geschäftsführer Fritz und Christopher Müller. Auch der Ausbau von Schnellladestationen sei hierbei ein großer Wunsch.
Im Rahmen unseres E-Mobilitätsprogrammes ‘eMOVEAustria‘ unterstützen wir Vorzeigeprojekte wie jenes bei Müller Transporte.
Infrastrukturminister Peter Hanke
Der Strom für die Flotte wird zu einem Teil über die hauseigene Photovoltaikanlage und über den Verbund bereitgestellt . „Wir verwenden zu 100 Prozent grünen Strom“, so Finanzchefin Angelika Hofer-Orgony.
Für Müller Transporte ist klar: Die Elektromobilität im Schwerverkehr ist keine Zukunftsvision mehr. Jetzt geht es darum, Erfahrungen zu sammeln, Hürden zu überwinden und den Wandel weiter voranzutreiben.
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