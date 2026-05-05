96-Jährige stürzt mit Elektromobil über Böschung

Schrecklicher Unfall im Tiroler Unterland: Eine 96-jährige Frau, die mit ihrem Elektromobil unterwegs war, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in den angrenzenden Straßengraben. Die betagte Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Passanten leisten Erste Hilfe und schlugen Alarm.
Der Unfall hatte sich bereits am Sonntagnachmittag ereignet, wie die Polizei berichtete. Die 96-Jährige sei mit ihrem Elektromobil auf einer Gemeindestraße in Langkampfen (Bezirk Kufstein) unterwegs gewesen, als sie plötzlich die Kontrolle über das Gefährt verloren habe.
Die betagte Frau stürzte dabei vom umkippenden Elektromobil.
Die Ermittler
„Sie geriet daraufhin über den Fahrbahnrand hinaus in die Böschung. Die betagte Frau stürzte dabei vom umkippenden Elektromobil“, so die Exekutive.
Verdacht auf Unterschenkelfraktur
Vorbeikommende Passanten leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die Frau sei dann nach der Erstversorgung mit der Rettung mit Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur ins Krankenhaus Kufstein gebracht, hieß es von der Polizei abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.