Forstarbeiter (44) wurde von Baumstamm erfasst

Mit Helikopter geborgen

Die Bergung im steilen Gelände war schwer. Neun Bergretter und zwanzig Feuerwehrleute waren daran beteiligt. Das Rote Kreuz Krieglach, eine Polizeistreife sowie der Rettungshubschrauber C17 mit Notärztin waren vor Ort. Zuerst wurde der Rumäne zu einer Lichtung transportiert und dann dort mit dem Hubschrauber abgeholt. Er wird im Uniklinikum in Graz behandelt.