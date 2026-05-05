Forstarbeiter (44) wurde von Baumstamm erfasst

In der Gemeinde St. Barbara im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) verletzte sich ein 44-jähriger Forstarbeiter am Montag schwer. Die Bergung des Mannes war aufwändig, aber erfolgreich.
Der Rumäne war gegen 9.45 Uhr im Habergraben in der Veitsch auf 1100 Metern Seehöhe dabei, Holz zu schlägern. Da stürzte ein gefällter Baum auf einen am Boden liegenden Stamm – der schnellte plötzlich hoch, woraufhin der Arbeiter erfasst und gegen einen anderen Baum geschleudert wurde.
Der 44-Jährige wurde im Bereich von Brust und Wirbelsäule schwer verletzt. Da dort kein Handynetz ist, konnten die Kollegen die Einsatzkräfte erst zeitverzögert rufen.
Mit Helikopter geborgen
Die Bergung im steilen Gelände war schwer. Neun Bergretter und zwanzig Feuerwehrleute waren daran beteiligt. Das Rote Kreuz Krieglach, eine Polizeistreife sowie der Rettungshubschrauber C17 mit Notärztin waren vor Ort. Zuerst wurde der Rumäne zu einer Lichtung transportiert und dann dort mit dem Hubschrauber abgeholt. Er wird im Uniklinikum in Graz behandelt.
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