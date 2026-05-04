Following his sudden resignation
Gödl to Succeed Wöginger as ÖVP Caucus Leader
Styrian Ernst Gödl is expected to succeed August Wöginger as ÖVP parliamentary group leader. Wöginger announced his resignation immediately after his conviction—the verdict is not yet final. Gödl is considered a surprise personnel move by Federal Chancellor Christian Stocker.
Just a few hours after August Wöginger’s resignation, the factions within the ÖVP have agreed on a new parliamentary group leader, according to information from “Krone.” And in doing so, Chancellor Christian Stocker pulled off a real surprise coup: Ernst Gödl, a native of Styria and previously the ÖVP’s security spokesperson, is set to succeed Wöginger and will be officially elected to the post at the parliamentary group meeting scheduled for Tuesday at 8 a.m.
Gödl (54) was born in Graz, is a lawyer, and in 1995, at the age of 23, became Austria’s youngest mayor. He served as mayor of the municipality of Zwaring-Pöls until 2014. He was a member of the Styrian state parliament from 2000 to 2010. In 2014, he was appointed to the Federal Council by the Styrian State Parliament.
According to information from “Krone,” other serious candidates included Secretary General Nico Marchetti, ÖVP finance spokesperson Andreas Ottenschläger, and Farmers’ Union President Georg Strasser.
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