Ultraleichte Wäsche für Läufer und Outdoor-Fans

Der Schweizer Sportbekleidungshersteller Odlo hat mit „Feel Light“ eine neue Baselayer-Linie vorgestellt, die speziell für den Einsatz bei hohen Temperaturen entwickelt wurde. Im Mittelpunkt stehen zwei Produktgruppen, die sich an unterschiedliche Aktivitätsniveaus richten: „Performance X-Light“ für intensive Belastungen sowie „Active Light“ für leichtere bis mittlere sportliche Aktivitäten.