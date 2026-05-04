Ultraleichte Wäsche für Läufer und Outdoor-Fans

Der Schweizer Sportbekleidungshersteller Odlo hat mit „Feel Light“ eine neue Baselayer-Linie vorgestellt, die speziell für den Einsatz bei hohen Temperaturen entwickelt wurde. Im Mittelpunkt stehen zwei Produktgruppen, die sich an unterschiedliche Aktivitätsniveaus richten: „Performance X-Light“ für intensive Belastungen sowie „Active Light“ für leichtere bis mittlere sportliche Aktivitäten.
Der Fokus der Kollektion liegt laut dem Schweizer Hersteller auf einem möglichst leichten Tragegefühl sowie einem verbesserten Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement direkt auf der Haut.
Die Linie „Performance X-Light“ ist für sportliche Aktivitäten mit hoher Intensität konzipiert. Zum Einsatz kommt ein sehr leichtes, elastisches Material mit strukturierten Zonen, das die Luftzirkulation unterstützen und Feuchtigkeit rasch vom Körper wegtransportieren soll. Ergänzend setzt Odlo auf nahtarme bzw. nahtlose Konstruktionen sowie gezielt platzierte Belüftungsbereiche, um Reibung zu reduzieren und die Atmungsaktivität zu verbessern.
Das Sortiment umfasst kurzärmelige und ärmellose Baselayer sowie Unterwäsche in verschiedenen Ausführungen.
Die zweite Linie, „Active Light“, richtet sich an weniger intensive Aktivitäten wie Wandern, Training im Fitnessbereich oder den Alltag in Bewegung. Hier steht ein weiches, schnell trocknendes Material aus recyceltem Polyester im Vordergrund. Eine integrierte Geruchskontroll-Technologie auf Basis von HeiQ Mint soll zusätzlich für längere Frische sorgen.
Entwicklung im Bereich Funktionsbekleidung
Mit der neuen Kollektion erweitert Odlo sein Baselayer-Angebot um eine stärker auf Sommerbedingungen ausgerichtete Produktgruppe. Baselayer werden im Outdoor- und Sportbereich zunehmend nicht nur als wärmende, sondern auch als temperaturregulierende Schicht verstanden – insbesondere bei hohen Belastungen oder warmem Wetter.
Die Produkte sollen laut Hersteller ein möglichst konstantes Körperklima unterstützen und gleichzeitig die Bewegungsfreiheit erhalten.
Die Einführung der „Feel Light“-Serie folgt einem generellen Trend im funktionellen Sporttextilbereich, bei dem Gewicht, Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsmanagement zunehmend im Vordergrund stehen. Gerade bei sommerlichen Bedingungen wird der Baselayer dabei immer häufiger als aktive Funktionsschicht betrachtet.
Die Kollektion umfasst neben Oberteilen auch Unterwäsche in unterschiedlichen Schnitten und Preiskategorien.
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