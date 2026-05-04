Aus Pkw gestürzt: 89-Jährige im Spital verstorben

Nachdem eine 89-Jährige in der vergangenen Woche aus dem Pkw einer Bekannten gefallen ist – sie war noch nicht vollständig im Wagen, als die Fahrerin weiterfuhr –, wurde nun bekannt, dass die Frau im Krankenhaus verstorben ist.
Am vergangenen Mittwoch, 29. April, kam es in Öblarn im Bezirk Liezen zu einem schweren Unfall. Eine 78-Jährige aus dem Bezirk wollte mit ihrem Pkw mehrere Bekannte abholen. Eine 89-jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Liezen, wollte dabei auf der Rückbank des Autos Platz nehmen.
Die 78-Jährige dürfte nach kurzer Zeit angenommen haben, dass sich ihre Mitfahrerin bereits vollständig im Fahrzeug befand, und setzte den Pkw in Bewegung. In weiterer Folge stürzte die 89-Jährige aus dem Auto und wurde vom Hinterrad des Fahrzeugs erfasst. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Beines und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei jetzt bekannt gab, verstarb die 89-Jährige am 1. Mai im LKH Rottenmann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.