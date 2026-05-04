Aus Pkw gestürzt: 89-Jährige im Spital verstorben

Die 78-Jährige dürfte nach kurzer Zeit angenommen haben, dass sich ihre Mitfahrerin bereits vollständig im Fahrzeug befand, und setzte den Pkw in Bewegung. In weiterer Folge stürzte die 89-Jährige aus dem Auto und wurde vom Hinterrad des Fahrzeugs erfasst. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Beines und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei jetzt bekannt gab, verstarb die 89-Jährige am 1. Mai im LKH Rottenmann.