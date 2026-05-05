Forschergeist schon bei Schulkindern wecken

„Den Forschergeist in der Schule wecken“ – ganz dem Motto entsprechend will das Land NÖ mit einem neuen Förderprogramm weitere Impulse setzen, um den heimischen Nachwuchs für Wissenschaft und Forschung zu begeistern. 250.000 Euro wird dafür in die Hand genommen. Damit sollen innovative Schulprojekte im Bereich Künstliche Intelligenz und digitale Medien unterstützt werden. Das Angebot richtet sich an öffentliche Schulen sowie private Schulen mit Öffentlichkeitsrecht in NÖ. Gefördert werden Projekte, die digitale Technologien anwenden, kritisch reflektieren und kreativ weiterdenken. Pro Schule stehen rund 16.000 Euro bereit, eine Bewerbung ist ab sofort möglich. Mit Ende des Schuljahres 2026/27 sollen die Projekte präsentiert werden.