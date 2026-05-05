Forschergeist schon bei Schulkindern wecken

Das Land Niederösterreich fördert innovative Schulprojekte zu Künstlicher Intelligenz und digitale Medien. Eine Viertelmillion Euro werden dafür investiert. Bewerbungen sind ab sofort möglich.
„Den Forschergeist in der Schule wecken“ – ganz dem Motto entsprechend will das Land NÖ mit einem neuen Förderprogramm weitere Impulse setzen, um den heimischen Nachwuchs für Wissenschaft und Forschung zu begeistern. 250.000 Euro wird dafür in die Hand genommen. Damit sollen innovative Schulprojekte im Bereich Künstliche Intelligenz und digitale Medien unterstützt werden. Das Angebot richtet sich an öffentliche Schulen sowie private Schulen mit Öffentlichkeitsrecht in NÖ. Gefördert werden Projekte, die digitale Technologien anwenden, kritisch reflektieren und kreativ weiterdenken. Pro Schule stehen rund 16.000 Euro bereit, eine Bewerbung ist ab sofort möglich. Mit Ende des Schuljahres 2026/27 sollen die Projekte präsentiert werden.
Technologie verstehen und verantwortungsvoll einsetzen
„Wir investieren in die beste Zukunft unserer Kinder“, so Landesvize Stephan Pernkopf. Niederösterreich brauche junge Menschen, die Technologie verstehen, verantwortungsvoll einsetzen und mutig weiterentwickeln. „Gerade im Bereich Künstliche Intelligenz können wir nicht nur technisches Verständnis vermitteln, sondern auch wichtige Fragen zu Ethik, Verantwortung und gesellschaftlichen Auswirkungen gemeinsam erarbeiten. Solche Projekte fördern Neugier, Eigeninitiative und kritisches Denken“, betont auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.
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