Star-Moderator stellte Tiroler Lamellendach vor

Schnell und effizient montiert

Die neuen Modelle Ventur One, Sun und Sky wurden in Zusammenarbeit mit dem Studio F. A. Porsche entwickelt und überzeugen vor allem mit ihrer Funktionalität und ihrem Design. Es gibt dabei keine sichtbaren Schrauben und keine sichtbaren Gehrungen. „Das Produkt ist so entwickelt, dass es schnell und effizient montiert werden kann – aber gleichzeitig bei der Montage nicht beschädigt wird, da alle Teile verblendet werden“, erklärt Henning Rieseler, Design Director von Studio F. A. Porsche.