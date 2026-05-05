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In Porsche Museum

Star-Moderator stellte Tiroler Lamellendach vor

Tirol
05.05.2026 16:00
Das neue Lamellendach von Hella wurde präsentiert.
Das neue Lamellendach von Hella wurde präsentiert.(Bild: HELLA)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Der Osttiroler Sonnenschutzspezialist Hella präsentierte sein neuestes Modell im Porsche Museum in Stuttgart. Mit von der Partie war neben den Verantwortlichen auch ein deutscher Moderations-Star. 

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Ein Hauch von Tirol im Porsche Museum in Stuttgart! Kürzlich präsentierte der Sonnenschutzspezialist Hella aus Abfaltersbach sein neues Design-Lamellendach. Vor rund 200 geladenen Gästen stellte man das innovative und modulare Dach vor.

Schnell und effizient montiert
Die neuen Modelle Ventur One, Sun und Sky wurden in Zusammenarbeit mit dem Studio F. A. Porsche entwickelt und überzeugen vor allem mit ihrer Funktionalität und ihrem Design. Es gibt dabei keine sichtbaren Schrauben und keine sichtbaren Gehrungen. „Das Produkt ist so entwickelt, dass es schnell und effizient montiert werden kann – aber gleichzeitig bei der Montage nicht beschädigt wird, da alle Teile verblendet werden“, erklärt Henning Rieseler, Design Director von Studio F. A. Porsche.

Henning Rieseler (Studio F. A. Porsche), Gabriella Pape (Königliche Gartenakademie Berlin), ...
Henning Rieseler (Studio F. A. Porsche), Gabriella Pape (Königliche Gartenakademie Berlin), Andreas Kraler (Hella) und Moderator Günther Jauch beim Launch des Lamellendachs Ventur im Porsche Museum Stuttgart (v.l.)(Bild: Hella)

Moderation von echtem Profi
Einzigartig an der Präsentation war auch die Moderation. Diese übernahm TV-Star Günther Jauch. Zudem nahm man auch den immer wichtigeren Stellenwert von Gartenarchitektur in den Fokus. „Der Garten ist einer der wenigen letzten privaten Zufluchtsorte der Menschen. Deshalb ist es wichtig, dass sich der Wohn- und Lebensstil der Bewohner auch im Garten widerspiegelt“, betont Gartenarchitektin Gabriella Pape, Inhaberin der Königlichen Gartenakademie Berlin im Zuge des Gesprächs.

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