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Frau im Krankenhaus

Kam sich mit E-Bikes zu nahe: Paar schwer gestürzt

Tirol
04.05.2026 13:40
Die beiden Einheimischen waren mit E-Bikes unterwegs (Symbolbild).
Die beiden Einheimischen waren mit E-Bikes unterwegs (Symbolbild).(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Folgenschwerer Unfall am Sonntagnachmittag am Innradweg zwischen Hall in Tirol und Wattens: Ein Paar kam sich mit den E-Bikes zu nahe – der Mann und die Frau stürzten und erlitten Verletzungen. Letztere musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

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Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 14.30 Uhr bei Wattens. Der 52-jährige Mann und die Frau (51) fuhren mit ihren E-Bikes nebeneinander auf dem Radweg R3 von Hall kommend in Richtung Osten, als die Lenkstangen der Räder kollidierten. Die beiden Einheimischen kamen daraufhin zu Sturz.

Frau verletzt ins Krankenhaus
Die verletzte 51-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der Mann wurde nur leicht verletzt und nahm keine medizinische Hilfe in Anspruch, berichtet die Polizei.

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