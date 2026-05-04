Kam sich mit E-Bikes zu nahe: Paar schwer gestürzt

Folgenschwerer Unfall am Sonntagnachmittag am Innradweg zwischen Hall in Tirol und Wattens: Ein Paar kam sich mit den E-Bikes zu nahe – der Mann und die Frau stürzten und erlitten Verletzungen. Letztere musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 14.30 Uhr bei Wattens. Der 52-jährige Mann und die Frau (51) fuhren mit ihren E-Bikes nebeneinander auf dem Radweg R3 von Hall kommend in Richtung Osten, als die Lenkstangen der Räder kollidierten. Die beiden Einheimischen kamen daraufhin zu Sturz.
Frau verletzt ins Krankenhaus
Die verletzte 51-Jährige wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der Mann wurde nur leicht verletzt und nahm keine medizinische Hilfe in Anspruch, berichtet die Polizei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.