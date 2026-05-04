Kam sich mit E-Bikes zu nahe: Paar schwer gestürzt

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 14.30 Uhr bei Wattens. Der 52-jährige Mann und die Frau (51) fuhren mit ihren E-Bikes nebeneinander auf dem Radweg R3 von Hall kommend in Richtung Osten, als die Lenkstangen der Räder kollidierten. Die beiden Einheimischen kamen daraufhin zu Sturz.