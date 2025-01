Diaz über ihr Comeback: „Es war wie Fahrradfahren“

Wie hat ausgerechnet Jamie Foxx es geschafft, Sie zu überzeugen? Es müssen in den zehn Jahren doch eine Flut an Angeboten gekommen sein …

Cameron Diaz: Was das anbelangt, habe ich zehn Jahre lang wirklich nichts gemacht und alles abgeblockt. Die Gründe, warum ich das überhaupt in Betracht gezogen habe, sind vielschichtig. Es war gerade das Jahr nach der Pandemie, es gab viele Veränderungen, mein Mann und ich haben viel darüber gesprochen, wenn sich eine Gelegenheit ergeben sollte. Und als dieses Angebot reinkam, dachte ich mir, ich werde es mir ansehen – es ist Jamie. Mal sehen, ob es das Richtige ist, ob es das Richtige für unsere Familie ist. Und das war es, wir hatten einen Riesenspaß. Wir waren fünf Monate in London, hatten ein unglaubliches Stuntteam, einfach die besten Profis, die das gemacht haben. Und Sie können es auf dem Bildschirm sehen, wenn Sie es sich ansehen. Sie haben so viel Spaß. Die Action ist die Art von Action, die wir alle lieben. Es erinnert an die alten Actionfilme. Die Kinder sind fantastisch in dem Film. Die Nebendarsteller, ich meine, Glenn Close und Jamie Demetriou, alle sind auf so einem hohen Niveau.