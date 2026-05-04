Flammen griffen von Holzhaufen auf Gebäude über

Feuer vernichtete Schuppen

Zu einem Großeinsatz rückten sechs Feuerwehren im Triestingtal nach Weissenbach aus. War ursprünglich ein brennender Holzhaufen gemeldet worden, hatten die Flammen jedoch rasch auf einen nahen Schuppen übergegriffen. Anrainer versuchten noch, mit Feuerlöscher und Gartenschlauch den Brand einzudämmen. Doch vergebens, erst die Florianis brachten das Feuer unter Kontrolle. Der Schuppen wurde ein Raub der Flammen, angrenzende Gebäude konnten gerettet werden.