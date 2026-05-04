Flammen griffen von Holzhaufen auf Gebäude über

Es war kein ruhiges Wochenende für die heimischen Feuerwehren. Ein Schuppen ging in Flammen auf, auch Holzschnitzel und Kränze brannten.
In Lehen, Bezirk Melk, wurden die Einsatzkräfte am Samstagabend mittels Sirenenalarm auf den örtlichen Friedhof gerufen. Mehrere Kränze waren in Brand geraten, konnten aber rasch abgelöscht werden. Die Ursache des Brandes wird jetzt von der Polizei ermittelt.
Feuer vernichtete Schuppen
Zu einem Großeinsatz rückten sechs Feuerwehren im Triestingtal nach Weissenbach aus. War ursprünglich ein brennender Holzhaufen gemeldet worden, hatten die Flammen jedoch rasch auf einen nahen Schuppen übergegriffen. Anrainer versuchten noch, mit Feuerlöscher und Gartenschlauch den Brand einzudämmen. Doch vergebens, erst die Florianis brachten das Feuer unter Kontrolle. Der Schuppen wurde ein Raub der Flammen, angrenzende Gebäude konnten gerettet werden.
Schweißtreibender Löscheinsatz
In Michelndorf bei Michelhausen, Bezirk Tulln, geriet die Hackschnitzelheizung eines Bauernhofes in Brand. Mühsam mussten die Feuerwehrleute das Hackgut auseinander schaufeln, um auch die letzten Glutnester löschen zu klnnen.
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