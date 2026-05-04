Biker verlor in Kurve Kontrolle – schwer gestürzt!

Fataler Verkehrsunfall am Wochenende im Tiroler Außerfern: Ein 21-jähriger Motorradfahrer verlor bei der Abfahrt von der B179 Fernpassstraße bei Lermoos die Kontrolle und kam zu Sturz. Der Einheimische erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen werden.
Der schreckliche Unfall ereignete sich am Samstagabend, kurz vor 20 Uhr. Laut Polizei fuhr der 21-jährige Einheimische mit seinem Motorrad bei Lermoos von der B179 in Richtung Ehrwalder Straße ab.
Nach wildem Ritt und Sturz in Feld gelandet
In einer Linkskurve habe der Biker dann plötzlich die Kontrolle verloren – aus unbekannter Ursache sei er rechts von der Fahrbahn abgekommen. „Er überfuhr dabei zunächst eine weitere, danebenliegende Abfahrt, stürzte anschließend über eine circa zwei Meter hohe Böschung und kam schließlich in einem angrenzenden Feld zu liegen“, heißt es von der Exekutive.
Mit Notarzthubschrauber in die Klinik
Der Motorradfahrer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem alarmierten Notarzthubschrauber RK-2 in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen.
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