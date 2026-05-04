Biker verlor in Kurve Kontrolle – schwer gestürzt!

Nach wildem Ritt und Sturz in Feld gelandet

In einer Linkskurve habe der Biker dann plötzlich die Kontrolle verloren – aus unbekannter Ursache sei er rechts von der Fahrbahn abgekommen. „Er überfuhr dabei zunächst eine weitere, danebenliegende Abfahrt, stürzte anschließend über eine circa zwei Meter hohe Böschung und kam schließlich in einem angrenzenden Feld zu liegen“, heißt es von der Exekutive.