Betrunkener in Sportgeschäft: Polizisten verletzt

Ein stark alkoholisierter Deutscher sorgte in einem Sportgeschäft im Tiroler Ischgl für Wirbel und verletzte dabei drei Polizisten. Der Mann wehrte sich gegen seine Festnahme, nachdem er zuvor einen Mitarbeiter attackiert hatte, weil er das Geschäft trotz Ladenschlusses nicht verlassen wollte.
Zu dem Zwischenfall war es bereits am Freitagabend gekommen. Wie die Polizei erst am Sonntag berichtete, habe sich der 35-jährige Deutsche trotz Ladenschlusses geweigert, das Geschäft zu verlassen.
Angestellter alarmierte Polizei
„Nachdem ein Mitarbeiter versucht hatte, den Mann zum Verlassen des Geschäftes zu bewegen, attackierte der 35-Jährige den Angestellten“, heißt es von den Ermittlern. Der Mitarbeiter habe daraufhin die Polizei alarmiert.
Der Mann versuchte sich massiv der Festnahme zu widersetzen, was ihm jedoch nicht gelang.
Ermittler von der Polizei
Die Festnahme erfolgte schlussendlich, da der 35-jährige Verdächtige bei der Sachverhaltsaufnahme zunehmend aggressiver geworden sei und die Polizisten beleidigt habe. „Der Mann versuchte sich massiv der Festnahme zu widersetzen, was ihm jedoch nicht gelang“, so die Ermittler weiter.
Verdächtiger stark betrunken
Der 35-Jährige sowie drei Polizisten erlitten im Zuge der Amtshandlung leichte Verletzungen. Ein Alkotest bei dem Beschuldigten habe eine starke Alkoholisierung ergeben. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.
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