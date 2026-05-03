Kolumbianerin (27) nach Sturz mit E-Bike geborgen

Aus bislang unbekannter Ursache rutschte eine 72-jährige Österreicherin bei der Talfahrt an einem aus der Schotterstraße ragenden Stein mit ihrem Vorderrad weg und fiel in weiterer Folge mit ihrem E-Bike auf die rechte Körperseite. Durch den Sturz auf die Schotterstraße zog sie sich leichte Abschürfungen an der rechten Hand und am rechten Bein zu.