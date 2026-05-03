Kolumbianerin (27) nach Sturz mit E-Bike geborgen

In einer Gruppe von vier Personen fuhr am Samstag eine Kolumbianerin in Brandenberg talwärts. Als eine 72-jährige Frau vor ihr zu Sturz kam, erschrak sie heftig und stürzte ebenfalls. Sie wurde vom Notarzthubschrauber geborgen.
Am Samstag gegen 13.00 Uhr fuhren die Mitglieder einer vierköpfigen Gruppe mit ihren Mountainbikes auf einem Forstweg von der Schwendter-Bairachalm in den Brandenberger Alpen talwärts in Richtung Kaiserhaus.
Aus bislang unbekannter Ursache rutschte eine 72-jährige Österreicherin bei der Talfahrt an einem aus der Schotterstraße ragenden Stein mit ihrem Vorderrad weg und fiel in weiterer Folge mit ihrem E-Bike auf die rechte Körperseite. Durch den Sturz auf die Schotterstraße zog sie sich leichte Abschürfungen an der rechten Hand und am rechten Bein zu.
Nachfolgende Radlerin erschrak
Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 27-jährige Kolumbianerin einige Meter dahinter. Da sie sich durch das Sturzgeschehen der vor ihr fahrenden Frau erschrocken hatte, zog sie die Vorderbremse ihres Mountainbikes zu stark an, sodass sie sich folglich überschlug und in Rückenlage am Fahrbahnrand zu liegen kam.
Dabei zog sie sich Kopf-, Schulter- und Beckenverletzungen unbestimmten Grades zu. Nach dem abgesetzten Notruf musste die 27-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung vom Notarzthubschrauber „Heli 3“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck verbracht werden.
Die 72-Jährige konnte nach der Versorgung durch die Bergrettung Kramsach die Fahrt mit ihrem E-Bike fortsetzen. Im Einsatz standen die Bergrettung Kramsach, Heli 3 und eine Streife der PI Kramsach.
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