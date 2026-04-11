Die direkten Duelle beweisen Lustenaus Stärke

Mit dem 3:0 über St. Pölten hat die Austria bewiesen, dass sie zu den Spitzenteams der Liga gehört. Sichtbar wird das an den direkten Duellen. Sowohl gegen die Wölfe als auch gegen den FAC läge man bei Punktegleichheit voran. Das könnte ein entscheidender Pluspunkt sein. Und gegen die Admira blieb man in zwei Spielen unbesiegt. Lustenau hat den Aufstieg nun in eigener Hand, zumal die drei Hauptkonkurrenten noch gegeneinander spielen müssen und sich dabei Punkte wegnehmen werden.