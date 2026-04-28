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Rücktritt? Conny Hütter hat Entscheidung getroffen

Ski Alpin
28.04.2026 17:58
Conny Hütter
Conny Hütter(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Seit längerer Zeit ist dazu spekuliert worden, allerorten hat man darüber diskutiert und viele haben wohl gebangt und gehofft – und nun ist es offenbar so weit, hat sich Conny Hütter entschieden, wie es mit ihrer Karriere weitergeht! Während die 33-Jährige darüber Bescheid weiß, ob sie im kommenden Winter wieder Wettkampf-mäßig über die Skipisten flitzt oder nicht, wird die Sport-Öffentlichkeit am kommenden Montag mehr erfahren …

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Denn an diesem Tag wird Hütter in Graz bei einer Pressekonferenz für Klarheit sorgen, was ihre sportliche Zukunft anbelangt. Damit würde die Super-G-Bronzene von den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina ihrem Ruf als Speed-Spezialistin durchaus gerecht werden, käme die Entscheidung doch durchaus früher als zu erwarten gewesen wäre.

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„... dann möchte ich noch ein bisschen garteln!“
Immerhin hatte sie vor etwas mehr als einem Monat in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar 7“ angedeutet, dass es damit noch dauern könnte. Da hatte sie nämlich erklärt, dass sie erst einmal die Saison zu Ende fahren möchte, „dann kommt hoffentlich der Frühling, dann möchte ich noch ein bisschen garteln und wenn ich ein wenig Ruhe habe, werde ich meine definitive Entscheidung treffen.“

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171 Weltcup-Rennen, 10 Siege
Allein der Umstand, dass sie zu einer Pressekonferenz lädt, könnte nun durchaus als Indiz dafür gewertet werden, dass Hütter ihren bisher gefahrenen 171 Weltcup-Rennen kein weiteres hinzufügen, ihre mit 34 Podestplätzen und 10 Siegen „versilberte“ Karriere beenden wird. Kann, muss aber natürlich nicht sein …

Freilich: Hütter ließ nicht erst einmal durchklingen, dass es ihr mit dem Alter durchaus schwerer falle, sich für die Saisonvorbereitung im Sommer „begeistern“ zu können …

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