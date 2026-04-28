Rücktritt? Conny Hütter hat Entscheidung getroffen

„... dann möchte ich noch ein bisschen garteln!“

Immerhin hatte sie vor etwas mehr als einem Monat in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar 7“ angedeutet, dass es damit noch dauern könnte. Da hatte sie nämlich erklärt, dass sie erst einmal die Saison zu Ende fahren möchte, „dann kommt hoffentlich der Frühling, dann möchte ich noch ein bisschen garteln und wenn ich ein wenig Ruhe habe, werde ich meine definitive Entscheidung treffen.“