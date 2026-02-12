Olympischer Super-G der Damen – ab 11.30 Uhr LIVE

Olympia: Damen-Langlauf über 10 km ab 13 Uhr LIVE
Mit Teresa Stadlober
In Cortina steht heute der olympische Super-G der Damen auf dem Programm. Wir berichten ab 11.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Julia Scheib konzentriert sich bei den Olympischen Spielen in Cortina ganz auf den Riesentorlauf. Im Vorfeld war es Thema gewesen, dass sie als Einstimmung auch den Super-G in Angriff nehmen könnte. In diesem gehen mit Teamkombi-Olympiasiegerin Ariane Rädler, Cornelia Hütter, Nina Ortlieb und Mirjam Puchner jene vier Läuferinnen ins Rennen, die auch in den Abfahrten (Spezial, Kombi) am Start waren. Sie alle kommen damit auf drei Olympiaeinsätze.
