Familyparks neue Attraktion sorgt für Wirbel

Im Familypark dreht sich heuer alles um eine besondere Neuheit: Mit der Rotonda eröffnet am 8. Mai eine österreichweit einzigartige Familienattraktion, die kleine und große Gäste in die mediterrane Welt des Weinbaus entführt. Auf einer riesigen, drehenden Scheibe geht es wellenförmig rauf und runter, mit prickelndem Bauchkribbeln und dem Gefühl, für einen Moment die Schwerkraft zu verlieren. Damit erweitert Österreichs größter Freizeitpark sein Angebot um ein neues Highlight für die ganze Familie.