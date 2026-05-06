Familyparks neue Attraktion sorgt für Wirbel

Im Familypark dreht sich heuer alles um eine besondere Neuheit: Mit der Rotonda eröffnet am 8. Mai eine österreichweit einzigartige Familienattraktion, die kleine und große Gäste in die mediterrane Welt des Weinbaus entführt. Auf einer riesigen, drehenden Scheibe geht es wellenförmig rauf und runter, mit prickelndem Bauchkribbeln und dem Gefühl, für einen Moment die Schwerkraft zu verlieren. Damit erweitert Österreichs größter Freizeitpark sein Angebot um ein neues Highlight für die ganze Familie.
Auch der Wilde Winzer ist neu im Familypark und bereits in Betrieb. Die liebevoll gestaltete Attraktion richtet sich vor allem an die jüngsten Parkbesucher. In einem urigen Holzwagen geht es sanft bergauf und bergab durch die Welt der Weinberge. Der Fahrspaß ist bereits ab einer Körpergröße von 75 Zentimetern in Begleitung eines Erwachsenen möglich.
Viele Neuheiten & zahlreiche Attraktionen
Neben den Neuheiten bietet der Familypark mehr als 30 weitere Attraktionen für die ganze Familie. Ob rasante Achterbahnen, märchenhafte Karusselle oder spritzige Wasserattraktionen: Hier findet jede Altersgruppe ihr persönliches Highlight.
Durch die Lage nahe dem Neusiedler See und der Freistadt Rust lässt sich ein Parkbesuch zudem ideal mit einem Kurzurlaub verbinden. Zahlreiche Hotels und Pensionen in der Umgebung bieten attraktive Packages mit Übernachtung inklusive Parkeintritt an. Die verlängerten Wochenenden im Mai eignen sich daher perfekt für eine kleine Auszeit im sonnigen Burgenland.
Event-Highlights im Sommer
Darüber hinaus begeistert der Familypark während der gesamten Saison mit zahlreichen Events. Von 19. bis 21. Juni werden beim großen Sonnwendfest die längsten Tage des Jahres gebührend gefeiert. Shows mit den Stars aus ORF KiDS, Live-Musik und Walking Acts sorgen dabei für sommerliche Stimmung im Park.
Im Juli und August lädt Parkmaskottchen Filippo an vier Samstagen zu seiner beliebten Sommerparty ein. Auch dort dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf ein buntes Rahmenprogramm, viel Musik und beste Ferienlaune freuen.