131 statt 50 km/h: Lenker wollte Motorrad testen

Sein neues Motorrad wollte ein 21-Jähriger kurz testen – genau an einer Stelle, an der die Polizei die Geschwindigkeit kontrollierte. Nun dürfte der Klagenfurter wohl länger nicht fahren.
Mittels Laser hat die Polizei am Montag gegen 17.45 Uhr an der Südufer Straße in Augsdorf bei Velden die Geschwindigkeit der Fahrzeuge kontrolliert. Viel zu schnell war in der Zeit ein Motorradlenker: Ein Tempo von 131 km/h (mit dreiprozentiger Toleranz noch immer 127 km/h) wurde in der dortigen 50 km/h-Zone gemessen. Der Lenker, ein 21-jähriger Klagenfurter, gab an, dass es die erste Ausfahrt mit seinem neuen Motorrad sei und er dieses kurz testen habe wollen.
Der Führerschein wurde dem 21-Jährigen gegen Bestätigung digital abgenommen, denn mitgeführt hatte er den Führerschein nicht. Die Bezirkshauptmannschaft verfügte die vorläufige Beschlagnahme des Motorrades.
Ein Alkovortest verlief negativ.
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