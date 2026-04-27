131 statt 50 km/h: Lenker wollte Motorrad testen

Mittels Laser hat die Polizei am Montag gegen 17.45 Uhr an der Südufer Straße in Augsdorf bei Velden die Geschwindigkeit der Fahrzeuge kontrolliert. Viel zu schnell war in der Zeit ein Motorradlenker: Ein Tempo von 131 km/h (mit dreiprozentiger Toleranz noch immer 127 km/h) wurde in der dortigen 50 km/h-Zone gemessen. Der Lenker, ein 21-jähriger Klagenfurter, gab an, dass es die erste Ausfahrt mit seinem neuen Motorrad sei und er dieses kurz testen habe wollen.