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Brutaler Überfall

Jugendliche attackieren Hundebesitzer mit Messer

Wien
27.04.2026 11:08
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sonntagabend ist es zu einem brutalen Überfall in Wien-Floridsdorf gekommen. Ein Wiener wurde beim Gassigehen mit seinem Hund von mehreren Jugendlichen mit einem Messer attackiert.

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Gegen 21.55 Uhr wurde der Wiener im Bereich des Lorettoplatzes von zwei Jugendlichen attackiert. Einer der Täter soll ein Messer gezückt und es dem Opfer an den Hals gehalten haben.

Jugendliche flüchteten
Währenddessen durchsuchten die Angreifer den Mann nach Bargeld jedoch erfolglos. Stattdessen nahmen sie ihm eine Regenjacke sowie eine Weste ab und flüchteten.

Opfer erkannte Täter
Das Opfer erkannte jedoch einen der Täter aus der Nachbarschaft. Ermittler schlugen daraufhin zu und wurden in der Wohnung eines 16-Jährigen fündig. Die geraubten Kleidungsstücke konnten sichergestellt werden.

Der Jugendliche wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht. Gegen ihn wurden zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach dem zweiten Tatverdächtigen wird noch gefahndet.

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