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400 Feuerwehrleute

Waldbrand nahe Graz breitet sich rasant aus

Steiermark
26.04.2026 10:29
Mehrere Hubschrauber sind im Bereich Mühlbachkogel im Löscheinsatz.
Mehrere Hubschrauber sind im Bereich Mühlbachkogel im Löscheinsatz.(Bild: Bernhard Kren)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Samstag brach in Eisbach-Rein, nördlich von Graz, ein Waldbrand aus. Durch den Wind haben sich die Flammen inzwischen auf 40 bis 50 Hektar ausgebreitet. Ein Großeinsatz mit rund 400 Einsatzkräften und Lösch-Hubschraubern läuft. Die Einsatzkräfte appellieren an die Bevölkerung, das Gebiet zu meiden.

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Am Samstag um die Mittagszeit schlug eine Wanderin im Bereich des Mühlbachkogels (Bezirk Graz-Umgebung) Alarm, weil sie einen Brand im Wald entdeckt hatte. Sofort rückten mehrere Feuerwehren an. Durch die extreme Trockenheit und den Wind griff das Feuer rasch um sich – in unwegsamem Gelände, wo das Löschen fast ausschließlich nur aus der Luft möglich ist.

Unheimlicher Anblick aus der Ferne um sechs Uhr Früh: Über Nacht hat sich der Waldbrand stark ...
Unheimlicher Anblick aus der Ferne um sechs Uhr Früh: Über Nacht hat sich der Waldbrand stark ausgebreitet.(Bild: zVg)

Feuer über Nacht enorm ausgebreitet
Während am Samstagabend noch von rund sieben Hektar Brandfläche die Rede war, hat sich das Feuer über Nacht durch den starken Wind auf bis zu 50 Hektar ausgebreitet. „Wir haben aktuell knapp 400 Feuerwehrleute und fünf Hubschrauber im Einsatz“, sagt Herbert Buchgraber, Sprecher des Bereichsfeuerwehrverbands Graz-Umgebung, am Sonntagvormittag zur „Krone“. Es rückten Feuerwehrkräfte aus mehreren Bezirken zur Unterstützung an. 

Die Löscharbeiten im steilen und unwegsamen Gelände sind sehr herausfordernd.
Die Löscharbeiten im steilen und unwegsamen Gelände sind sehr herausfordernd.(Bild: FF Steinberg-Rohrbach/Raphael Pöllinger)

Wie sich der Brand weiter entwickelt, könne man derzeit noch nicht abschätzen. „Der Wind ist das größte Problem, er entfacht und erweitert das Feuer laufend“, so Buchgraber. 

Zitat Icon

Wir können aktuell noch nicht abschätzen, wie sich der Brand weiter entwickeln wird. Das größte Problem ist aktuell der Wind. 

Herbert Buchgraber, Bereichsfeuerwehrverband GU

Bild: BFV GU

„Spaziergänger sollen das Gebiet meiden“
Indes ermittelt die Polizei auch zur Brandursache. Bei den Erhebungen trafen die Beamten mehrere Forstarbeiter im Nahbereich des Brandes an. Hinweise auf eine konkrete Brandursache gab es zunächst aber nicht. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, das betroffene Gebiet um den Mühlbachkogel großräumig zu meiden, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern und sich selbst nicht in Gefahr zu bringen.

Auch Herbert Buchgraber bittet eindringlich, „dass uns Spaziergänger und Schaulustige unbedingt meiden. Da geht‘s um die eigene Sicherheit und darum, die Einsatzkräfte nicht zu behindern.“ 

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