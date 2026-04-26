Waldbrand nahe Graz breitet sich rasant aus

„Spaziergänger sollen das Gebiet meiden“

Indes ermittelt die Polizei auch zur Brandursache. Bei den Erhebungen trafen die Beamten mehrere Forstarbeiter im Nahbereich des Brandes an. Hinweise auf eine konkrete Brandursache gab es zunächst aber nicht. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, das betroffene Gebiet um den Mühlbachkogel großräumig zu meiden, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern und sich selbst nicht in Gefahr zu bringen.