Waldbrand nahe Graz breitet sich rasant aus

Am Samstag brach in Eisbach-Rein, nördlich von Graz, ein Waldbrand aus. Durch den Wind haben sich die Flammen inzwischen auf 40 bis 50 Hektar ausgebreitet. Ein Großeinsatz mit rund 400 Einsatzkräften und Lösch-Hubschraubern läuft. Die Einsatzkräfte appellieren an die Bevölkerung, das Gebiet zu meiden.
Am Samstag um die Mittagszeit schlug eine Wanderin im Bereich des Mühlbachkogels (Bezirk Graz-Umgebung) Alarm, weil sie einen Brand im Wald entdeckt hatte. Sofort rückten mehrere Feuerwehren an. Durch die extreme Trockenheit und den Wind griff das Feuer rasch um sich – in unwegsamem Gelände, wo das Löschen fast ausschließlich nur aus der Luft möglich ist.
Feuer über Nacht enorm ausgebreitet
Während am Samstagabend noch von rund sieben Hektar Brandfläche die Rede war, hat sich das Feuer über Nacht durch den starken Wind auf bis zu 50 Hektar ausgebreitet. „Wir haben aktuell knapp 400 Feuerwehrleute und fünf Hubschrauber im Einsatz“, sagt Herbert Buchgraber, Sprecher des Bereichsfeuerwehrverbands Graz-Umgebung, am Sonntagvormittag zur „Krone“. Es rückten Feuerwehrkräfte aus mehreren Bezirken zur Unterstützung an.
Wie sich der Brand weiter entwickelt, könne man derzeit noch nicht abschätzen. „Der Wind ist das größte Problem, er entfacht und erweitert das Feuer laufend“, so Buchgraber.
Wir können aktuell noch nicht abschätzen, wie sich der Brand weiter entwickeln wird. Das größte Problem ist aktuell der Wind.
Herbert Buchgraber, Bereichsfeuerwehrverband GU
Bild: BFV GU
„Spaziergänger sollen das Gebiet meiden“
Indes ermittelt die Polizei auch zur Brandursache. Bei den Erhebungen trafen die Beamten mehrere Forstarbeiter im Nahbereich des Brandes an. Hinweise auf eine konkrete Brandursache gab es zunächst aber nicht. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, das betroffene Gebiet um den Mühlbachkogel großräumig zu meiden, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern und sich selbst nicht in Gefahr zu bringen.
Auch Herbert Buchgraber bittet eindringlich, „dass uns Spaziergänger und Schaulustige unbedingt meiden. Da geht‘s um die eigene Sicherheit und darum, die Einsatzkräfte nicht zu behindern.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.