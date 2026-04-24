Rescue operation underway
Passersby raise the alarm: Car plunges into the Danube
A car reportedly plunged into the Danube in Krems (Lower Austria) on Friday evening. According to initial reports, at least one person is trapped inside the vehicle. Dozens of rescue workers are on the scene.
According to information from “Krone,” the vehicle is reportedly a red car that is said to have plunged into the Danube on Friday evening in Krems-Stein. Passersby saw the sinking vehicle and called emergency services.
According to eyewitnesses, a car literally took off over the roundabout and plunged into the Danube. Emergency responders assume that at least one person is trapped inside.
Feverish search underway
A large contingent of emergency personnel from the police, fire department, and Red Cross is currently on site. The rescue operation is currently underway, and the frantic search is ongoing.
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