Nachhaltigkeit wurde mit dem Umweltzeichen belohnt

Weit mehr als bloßes Lippenbekenntnis ist das Thema Nachhaltigkeit im 4-Sterne-Hotel Vivea in Umhausen im Ötztal. Das beginnt schon auf dem Dach, wo die hauseigene Fotovoltaikanlage jährlich rund 276.710 kWh sauberen Strom produziert und somit rund 20 Prozent des Eigenbedarfs abdeckt. Und geht weiter in die Küche, denn dort wird mit „Zero-Waste“-Menüs gekocht.