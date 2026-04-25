Nachhaltigkeit wurde mit dem Umweltzeichen belohnt

Das Vivea Hotel in Umhausen im Tiroler Ötztal bekam das Österreichische Umweltzeichen verliehen. Dieses darf es nun für die kommenden vier Jahre tragen. Stichproben sorgen dafür, dass Träger des Zeichens die Anforderungen einhalten.
Weit mehr als bloßes Lippenbekenntnis ist das Thema Nachhaltigkeit im 4-Sterne-Hotel Vivea in Umhausen im Ötztal. Das beginnt schon auf dem Dach, wo die hauseigene Fotovoltaikanlage jährlich rund 276.710 kWh sauberen Strom produziert und somit rund 20 Prozent des Eigenbedarfs abdeckt. Und geht weiter in die Küche, denn dort wird mit „Zero-Waste“-Menüs gekocht.
Zudem setzt der Betrieb auf biologisch abbaubare Kosmetik in Pfand-Systemen sowie moderne Wärmerückgewinnung. Damit ist aber noch nicht Schluss, denn auch vor der Haustüre wird Nachhaltigkeit groß geschrieben. In der Außenpflege verzichtet das Hotel zur Gänze auf chemische Dünger oder Streusalz. Bewusst stehen gelassene Blumenwiesen bieten einen wertvollen Lebensraum für die regionale Artenvielfalt.
„Ist ein Antrieb, die Vision weiterzuentwickeln“
Der konsequente Weg hat sich gelohnt und wurde jetzt gebührend gewürdigt. Denn Vivea erhielt eine Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen, einem der strengsten Zertifikate für Öko-Standards. Überreicht wurde sie von Bundesminister Norbert Totschnig und Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (beide ÖVP) persönlich.
„Diese Auszeichnung ist der tägliche Antrieb, unsere Vision einer verantwortungsvollen Hotellerie mit Leidenschaft weiterzuentwickeln“, freut sich Hoteldirektor Michael Rupp.
Übrigens: Verliehen wird das Österreichische Umweltzeichen für die Dauer von vier Jahren, anschließend ist wieder ein neues Gesamtgutachten fällig. Jährliche Stichproben sorgen dafür, dass die Anforderungen eingehalten werden.
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