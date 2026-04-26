Sonnenstrom als Rettungsanker für Österreich

Schon ab 52 (!) Euro pro Monat unabhängig werden

Doch während die einen noch reagieren, haben andere längst umgedacht. Die Lösung liegt nicht irgendwo in der Ferne – sie beginnt direkt vor der eigenen Haustür. Oder genauer: am eigenen Dach. Mit Photovoltaik wird aber aus Ohnmacht Kontrolle. Aus Warten wird Handeln. Systeme wie die „Krone Sonne“ setzen genau hier an: ein Rundum-Paket von Planung über Förderung bis zur Installation – ohne Stückwerk, ohne Reibungsverluste. Hochwertige Technik, langfristige Garantien und regionale Umsetzung machen aus der Idee eine stabile Realität. Und der Einstieg? Kein Luxusprojekt mehr.