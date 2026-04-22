Bayern Star Injured
Germany to play World Cup in North America without Gnabry!
The German national soccer team will definitely have to do without forward Serge Gnabry at the World Cup in Canada, Mexico, and the U.S.!
The 30-year-old from FC Bayern Munich will miss the tournament due to an adductor injury he sustained last week.
World Cup dream over
“Like the rest of the country, I’ll be cheering on the guys from home,” Gnabry wrote on Instagram. Unfortunately, his World Cup dream with the DFB team is over.
Focusing on recovery
“The last few days have been tough to take in. A season at FC Bayern in which there is still plenty to play for after winning the league title again this weekend,” Gnabry added.
“Now it’s time to focus on my recovery and on preseason preparations.”
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