Wenn im Haus plötzlich alles dunkel bleibt

Sind Sie im Notfall wirklich vorbereitet?

Denn wenn der Strom plötzlich weg ist, geht es nicht um Technik, sondern um ganz konkrete Situationen im Haushalt. Bleibt das Licht an oder herrscht Dunkelheit? Läuft der Kühlschrank weiter oder geht der Inhalt verloren? Funktioniert das Garagentor noch oder bleibt es blockiert? Genau hier zeigt sich, ob eine PV-Anlage nur im Normalbetrieb überzeugt oder auch dann, wenn nichts mehr selbstverständlich ist.