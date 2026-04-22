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Wie gut ist ODLO?

So schlägt sich Laufmarke im Marathon-Check!

Bergkrone
22.04.2026 12:31
Jana teste die Laufbekleidung beim Vienna City Marathon.
Jana teste die Laufbekleidung beim Vienna City Marathon.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Wenn es um Laufbekleidung geht, trennt sich die Spreu vom Weizen oft genau dort, wo es zählt: auf der Strecke. Beim Vienna City Marathon, einem der größten Laufevents Europas, hat „Krone“-Marketing-Mitarbeiterin Jana Kruse für die „Bergkrone“ die Outfits des norwegisch-schweizerischen Herstellers ODLO einem echten Härtetest unterzogen – und zeigt sich danach überraschend klar in ihrer Bewertung.

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Die Marke ODLO ist kein Neuling. Gegründet wurde das Unternehmen 1946 vom Norweger Odd Roar Lofterød – ursprünglich mit dem Ziel, funktionelle Sport-Unterwäsche für kalte Bedingungen zu entwickeln. Heute ist ODLO eine der etablierten Größen im Bereich funktioneller Sportbekleidung, mit Sitz in der Schweiz und einem klaren Fokus auf Performance, Nachhaltigkeit und Tragekomfort.

Was einst als Innovation für Skilangläufer begann, ist heute längst im Laufsport angekommen. Großveranstaltung, tausende Läufer, Nervosität am Start – genau die Bedingungen, unter denen Ausrüstung funktionieren muss. Für Jana war schnell klar: Entscheidend ist nicht nur, wie sich ein Teil anfühlt, sondern wie es im Detail performt. Und Jana muss es wissen, war sie doch jahrelang als Mode-Model aktiv. 

Bei ihrem Lauf durch die Wiener Innenstadt hat sich Jana jedoch bewusst gegen die Laufshort und für die Traillauf-Short (X-Alp Cargo Trailrunning Tights) entschieden. „Die Hose ist ist einfach perfekt für einen Marathon, wo Start und Ziel ganz wo anders sind“, so Jana. 

Der Grund dafür liegt in einem scheinbar simplen, aber entscheidenden Feature: den Taschen. Jana: „Gerade im Wettkampf brauchst du viele Kleinigkeiten – Handy, Schlüssel, Hotelkarte, Kopfhörer. Da ist es Gold wert, wenn du genug Stauraum hast.“

Jana hat den Lauf durch die Wiener Innenstadt sichtlich genossen.
Jana hat den Lauf durch die Wiener Innenstadt sichtlich genossen.(Bild: Hannes Wallner)

Interessant: Jana differenziert klar zwischen Wettkampf und Training. Während die minimalistischeren Hosen ohne Taschen für lockere Einheiten durchaus ihre Berechtigung haben, sieht sie im Rennen klare Nachteile.

Neben der Funktion überzeugt Jana vor allem das Tragegefühl. ODLO setzt bei seinen Materialien auf Leichtigkeit – und das merkt man. „Das Zeroweight Engineered Chill-Tec Laufshirt fühlt sich an, als hätte man fast nichts an. Der Stoff ist extrem dünn – das ist richtig angenehm beim Laufen.“

Gerade bei längeren Distanzen ist dies ein entscheidender Vorteil. Kein Scheuern, kein unnötiges Gewicht, kein Hitzestau – Faktoren, die über Wohlbefinden oder Frust entscheiden können.

Auch beim Sitz, wie bei der Essentials Light Laufjacke, gibt es kaum Kritik: Die Teile liegen eng an, ohne einzuengen – ein Balanceakt, den viele Hersteller nicht so sauber hinbekommen.

Ein ehrliches Urteil, das zeigt: ODLO punktet vor allem dort, wo durchdachte Details gefragt sind. Der Test beim Vienna City Marathon zeigt deutlich: ODLO liefert großartige Produkte für Läufer.

Stärken: durchdachte Features wie praktische Taschen, extrem leichtes, angenehmes Material, sehr guter Sitz ohne Einschränkungen. 

Schwächen: Je nach Modell zu wenig Stauraum. 

Im Laufschritt beim Parlamentsgebäude vorbei.
Im Laufschritt beim Parlamentsgebäude vorbei.(Bild: Hannes Wallner)

Unterm Strich bleibt ein klares Bild: ODLO ist für Jana eine Marke für Läufer, die wissen, worauf es ankommt: „Wenn du läufst und gar nicht an deine Kleidung denkst - dann weißt du, dass sie passt.“

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