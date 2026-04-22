So schlägt sich Laufmarke im Marathon-Check!

Was einst als Innovation für Skilangläufer begann, ist heute längst im Laufsport angekommen. Großveranstaltung, tausende Läufer, Nervosität am Start – genau die Bedingungen, unter denen Ausrüstung funktionieren muss. Für Jana war schnell klar: Entscheidend ist nicht nur, wie sich ein Teil anfühlt, sondern wie es im Detail performt. Und Jana muss es wissen, war sie doch jahrelang als Mode-Model aktiv.