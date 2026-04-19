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"Die Krone" on the scene

LIVE: First Winners at the 2026 Vienna City Marathon

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19.04.2026 05:00
Tens of thousands of runners are once again on foot through Vienna’s city center this year.
Tens of thousands of runners are once again on foot through Vienna’s city center this year.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

It’s marathon time again! Today, the 43rd Vienna City Marathon takes place in the capital. Everything is set—and the “Krone” is ready. The race starts at 9 a.m., and we’ll be reporting live (see ticker below).

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Here’s the live ticker:

It had long been clear that the 43rd Vienna City Marathon 2026 would break all records. But now the official numbers are in. There are a total of 49,379 registrations across the nine races.

The registration numbers by event:

Sunday: 40,433 entries

  • Marathon: 12,995
  • Wiener Städtische Half Marathon: 13,963
  • Powerade Relay Marathon: 10,760
  • Tchibo Coffee Run 10K: 2,715

Saturday: 8,946 registrations

  • Vienna 5K: 3,659
  • The Daily Mile 1600: 2,171
  • The Daily Mile 800: 1,902
  • Princess & Prince Run: 293
  • Coca-Cola Inclusion Run: 921

This is an increase of 3,296 compared to the previous record of 2,025.

Hundreds of thousands of spectators along the route create a unique atmosphere. Numerous cheering zones with music, bands, and DJs accompany the runners through Vienna. Public viewing areas—including at the Opera House, Parliament, and the finish line—allow spectators to experience the race live. Refreshment stations, stages, LED screens, and activity zones transform the city into a large sports and gathering area for all generations.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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