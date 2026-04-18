Sandra Krautwaschl bleibt steirische Grünen-Chefin

Sandra Krautwaschl wurde am Samstag als Parteichefin der Grünen bestätigt. Erstmals wurden bei der Landesversammlung aber auch zwei Stellvertreter gewählt – nämlich Anna Binder und Markus Konrad.
Die steirischen Grünen haben am Samstag bei ihrer Landesversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Sandra Krautwaschl erhielt 89 Prozent und bleibt damit für die nächsten drei Jahre Parteichefin. Ihre neuen Stellvertreter sind Markus Konrad und Anna Binder. Beschlossen wurde auch ein Fahrplan für eine nachhaltigere Aufstellung und strukturelle Veränderungen.
Sandra Krautwaschl freut sich über die Bestätigung dieses Kurses: „Wir legen einen Fokus auf einen nachhaltigen Generationenaufbau und eine starke, breit aufgestellte Partei. Mir ist wichtig, dass wir wieder stärker bei den Menschen ankommen, zuhören und zeigen, dass wir konkrete Lösungen für ihren Alltag bieten.“
Das Ergebnis ist ein klarer Auftrag, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.
Sandra Krautwaschl
Landessprecherin Grüne Steiermark
Bild: Christian Jauschowetz
Anna Binder (24) ist angehende Juristin und setzt sich politisch in Hitzendorf ein. Sie sagt: „Der direkte Austausch steht für mich im Mittelpunkt: zuhören, verbinden und gemeinsam Lösungen entwickeln. Das möchte ich in meiner neuen Rolle weiter ausbauen.“
Brücken zwischen Stadt und Land
Markus Konrad (35), Industrietechniker und Jungvater aus Graz, ergänzt: „Ich kenne das Leben in der Stadt und am Land – und wie unterschiedlich die Herausforderungen sind. Genau deshalb ist es mir wichtig, Brücken zu bauen und Lösungen zu finden, die für alle funktionieren.“
Zum ersten Mal wurden neben der Funktion der Landessprecherin auch Stellvertretungen gewählt. Außerdem zum Vorstand zählt künftig ein Finanzreferent (Martin Schlesinger, Volkswirt im Doktorat an der Karl-Franzens-Universität) samt Stellvertretung (Katharina Schellnegger, Vizebürgermeisterin von Gleisdorf), die ebenfalls neu gewählt wurden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.