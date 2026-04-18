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89 Prozent Zustimmung

Sandra Krautwaschl bleibt steirische Grünen-Chefin

Steiermark
18.04.2026 20:17
Parteichefin Sandra Krautwaschl mit ihren beiden Stellvertretern Anna Binder und Markus Konrad ...
Parteichefin Sandra Krautwaschl mit ihren beiden Stellvertretern Anna Binder und Markus Konrad (v. l.)(Bild: florianrogner photography)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Sandra Krautwaschl wurde am Samstag als Parteichefin der Grünen bestätigt. Erstmals wurden bei der Landesversammlung aber auch zwei Stellvertreter gewählt – nämlich Anna Binder und Markus Konrad.

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Die steirischen Grünen haben am Samstag bei ihrer Landesversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Sandra Krautwaschl erhielt 89 Prozent und bleibt damit für die nächsten drei Jahre Parteichefin. Ihre neuen Stellvertreter sind Markus Konrad und Anna Binder. Beschlossen wurde auch ein Fahrplan für eine nachhaltigere Aufstellung und strukturelle Veränderungen.

Sandra Krautwaschl freut sich über die Bestätigung dieses Kurses: „Wir legen einen Fokus auf einen nachhaltigen Generationenaufbau und eine starke, breit aufgestellte Partei. Mir ist wichtig, dass wir wieder stärker bei den Menschen ankommen, zuhören und zeigen, dass wir konkrete Lösungen für ihren Alltag bieten.“

Das Ergebnis ist ein klarer Auftrag, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

Sandra Krautwaschl

Landessprecherin Grüne Steiermark

Bild: Christian Jauschowetz

Anna Binder (24) ist angehende Juristin und setzt sich politisch in Hitzendorf ein. Sie sagt: „Der direkte Austausch steht für mich im Mittelpunkt: zuhören, verbinden und gemeinsam Lösungen entwickeln. Das möchte ich in meiner neuen Rolle weiter ausbauen.“

Brücken zwischen Stadt und Land
Markus Konrad (35), Industrietechniker und Jungvater aus Graz, ergänzt: „Ich kenne das Leben in der Stadt und am Land – und wie unterschiedlich die Herausforderungen sind. Genau deshalb ist es mir wichtig, Brücken zu bauen und Lösungen zu finden, die für alle funktionieren.“

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Zum ersten Mal wurden neben der Funktion der Landessprecherin auch Stellvertretungen gewählt. Außerdem zum Vorstand zählt künftig ein Finanzreferent (Martin Schlesinger, Volkswirt im Doktorat an der Karl-Franzens-Universität) samt Stellvertretung (Katharina Schellnegger, Vizebürgermeisterin von Gleisdorf), die ebenfalls neu gewählt wurden.

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