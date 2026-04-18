Sandra Krautwaschl bleibt steirische Grünen-Chefin

Brücken zwischen Stadt und Land

Markus Konrad (35), Industrietechniker und Jungvater aus Graz, ergänzt: „Ich kenne das Leben in der Stadt und am Land – und wie unterschiedlich die Herausforderungen sind. Genau deshalb ist es mir wichtig, Brücken zu bauen und Lösungen zu finden, die für alle funktionieren.“