Teures Gas und günstiger Sonnestrom

Holen Sie sich Ihre PV-Förderung

Auch wirtschaftlich ist der Trend eindeutig. Die Kosten für PV-Anlagen sind gesunken, Förderungen erhöhen die Attraktivität. Viele Systeme amortisieren sich heute innerhalb von 8 bis 12 Jahren – bei Laufzeiten von 25 (!) Jahren und mehr. Wer investiert, sichert sich also langfristig günstigen Strom. Jetzt heißt es aber äußerst rasch zu handeln: Der nächste große Fördercall startet am 23. April. Nur wer seine Anlage bis dahin fertig geplant und beauftragt hat, kann die Zuschüsse nutzen. Gleichzeitig sind die Kapazitäten bei Planung und Montage begrenzt – ein Faktor, der oft unterschätzt wird.