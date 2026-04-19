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Teures Gas und günstiger Sonnestrom

Krone Sonne
19.04.2026 05:00
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(Bild: Rifqi - stock.adobe.com)
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Preisschock bei Fossilem – die Sonne kontert! Das eigene solaren Kraftwerk am Dach ist ein Befreiungsschlag gegen die ständig explodierenden Energiepreise bei Öl und Gas.

Die Märkte schlagen Kapriolen: Ölpreise sind zuletzt um rund 40 Prozent gestiegen, Gas sogar um mehr als 50 Prozent. Auslöser sind geopolitische Spannungen, fragile Lieferketten und eine Abhängigkeit Europas, die sich immer deutlicher rächt. Die Politik versucht gegenzusteuern, doch das Grundproblem ändert sich nicht: Fossile Energie ist und bleibt ein Preistreiber – unberechenbar, von außen bestimmt. Parallel dazu wächst am Dach eine Gegenbewegung, die immer mehr Haushalte erfasst: Photovoltaik.

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Stromrechnung
Sie macht aus Konsumenten Produzenten – und bringt Kontrolle zurück. Denn moderne Anlagen liefern je nach Lage etwa 800 bis 1.100 Kilowattstunden pro installiertem Kilowattpeak jährlich. Damit lässt sich ein großer Teil des eigenen Strombedarfs decken – unabhängig von Börsenpreisen und internationalen Krisen. Jede selbst erzeugte und genutzte Kilowattstunde ersetzt teuren Netzstrom. Mit Batteriespeicher steigt dieser Anteil deutlich: 60 bis 80 Prozent Eigenversorgung sind realistisch. Das bedeutet konkret stabile Energiekosten über viele Jahre.

(Bild: Alexander Raths - stock.adobe.com)

Holen Sie sich Ihre PV-Förderung
Auch wirtschaftlich ist der Trend eindeutig. Die Kosten für PV-Anlagen sind gesunken, Förderungen erhöhen die Attraktivität. Viele Systeme amortisieren sich heute innerhalb von 8 bis 12 Jahren – bei Laufzeiten von 25 (!) Jahren und mehr. Wer investiert, sichert sich also langfristig günstigen Strom. Jetzt heißt es aber äußerst rasch zu handeln: Der nächste große Fördercall startet am 23. April. Nur wer seine Anlage bis dahin fertig geplant und beauftragt hat, kann die Zuschüsse nutzen. Gleichzeitig sind die Kapazitäten bei Planung und Montage begrenzt – ein Faktor, der oft unterschätzt wird.

Hier positioniert sich Krone Sonne als Komplettanbieter: vom persönlichen Sonnencheck direkt vor Ort über die maßgeschneiderte Planung bis hin zur Einreichung aller Förderungen und der professionellen Umsetzung. Mehr als 4.000 realisierte Anlagen zeigen, dass es nicht um Standardlösungen geht, sondern um individuell abgestimmte Energiekonzepte. Moderne Systeme bieten auf Wunsch außerdem Notstrom- oder Ersatzstromfunktionen. Ein Sicherheitsaspekt, der angesichts wachsender Unsicherheiten immer wichtiger wird. Wer also heute auf die Sonne setzt, vermag sich morgen dem fast sicheren Preisschock zu entziehen.

Jetzt in die Zukunft investieren
Informieren Sie sich noch heute und setzen Sie den ersten Schritt in eine nachhaltige, unabhängige und kostengünstige Energiezukunft. Mit innovativen Lösungen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für kommende Generationen.

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