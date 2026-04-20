Graz baut aus: Investieren in die Zukunft

Für die Modernisierung der Infrastruktur in Graz wird auch weiterhin investiert: Verbesserungen im Öffi‑Netz, neue Wasser‑, Energie‑ und Fernwärmeleitungen, moderne Kanalsysteme und die Erneuerung von Straßen, Rad- und Gehwegen stärken die Versorgungssicherheit und machen Graz zukunftsfit.