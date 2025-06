Steiermark führt Bezahlkarte auch für Ukrainer ein

Schon während der Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP wurde dieser Schritt fix verkündet, jetzt, rund sechs Monate später, nimmt die Asyl-Bezahlkarte immer mehr Gestalt an. Offiziell heißt sie Sachleistungskarte. In spätestens 120 Tagen will man die Infrastruktur ausrollen, heißt es aus dem Büro von Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ). Ein Novum ist dabei, dass auch Vertriebene in der Grundversorgung – also Menschen, die wegen des Krieges aus der Ukraine hierher geflüchtet sind – die Bezahlkarte bekommen.