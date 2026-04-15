Graz: Fußgängerin (87) von Straßenbahn angefahren

Beim Grazer Ostbahnhof wurde Mittwochnachmittag eine 87-jährige Frau von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Die Pensionistin dürfte trotz Rotlicht einen Schutzweg gequert haben.
Am Mittwochnachmittag setzte ein Straßenbahnfahrer (35) in Graz bei der Haltestelle Ostbahnhof nach dem Stopp seine Fahrt fort, als zeitgleich eine Fußgängerin einen Schutzweg vor der Bim queren wollte.
Laut der Polizei hat die entsprechende Fußgängerampel gerade Rotlicht gezeigt. Der Bim-Fahrer stieg sofort auf die Bremse und setzte Warnsignale ab, dennoch kam es zur Kollision zwischen der Frau und der Straßenbahn.
Die betagte Grazerin stürzte dabei und zog sich beim Abstützen mit der linken Hand eine schwere Verletzung am Handgelenk zu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.