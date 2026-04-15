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Bei Rot über Schutzweg

Graz: Fußgängerin (87) von Straßenbahn angefahren

Steiermark
15.04.2026 20:14
Am Mittwoch wurde beim Grazer Ostbahnhof eine Pensionistin von einer Straßenbahn erfasst und ...
Am Mittwoch wurde beim Grazer Ostbahnhof eine Pensionistin von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt (Symbolbild).(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Beim Grazer Ostbahnhof wurde Mittwochnachmittag eine 87-jährige Frau von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Die Pensionistin dürfte trotz Rotlicht einen Schutzweg gequert haben. 

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Am Mittwochnachmittag setzte ein Straßenbahnfahrer (35) in Graz bei der Haltestelle Ostbahnhof nach dem Stopp seine Fahrt fort, als zeitgleich eine Fußgängerin einen Schutzweg vor der Bim queren wollte. 

Laut der Polizei hat die entsprechende Fußgängerampel gerade Rotlicht gezeigt. Der Bim-Fahrer stieg sofort auf die Bremse und setzte Warnsignale ab, dennoch kam es zur Kollision zwischen der Frau und der Straßenbahn. 

Die betagte Grazerin stürzte dabei und zog sich beim Abstützen mit der linken Hand eine schwere Verletzung am Handgelenk zu. 

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