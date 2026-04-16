Wörthersee und Ossiacher See werden autofrei

Beim 29. Kelag Radler- und Skater-Erlebnistag am 26. April haben alle Hobbysportler wieder freie Fahrt auf den Straßen rund um den Wörthersee. Ein buntes Programm wartet! Am 3. Mai wird dann der Ossiacher See autofrei.
Die autofreien Tage rund um den Wörthersee (26. April) und den Ossiacher See (3. Mai) haben schon Tradition. Die „Krone“-Aktion hat schon Tradition: Die Straßen rund um den Wörthersee gehören wieder von 10 bis 17 Uhr allen Radlern, Skatern und Läufern. Der offizielle Publikumsstart mit Musik und Co. erfolgt beim Minimundus. Danach geht es im Uhrzeigersinn 44 Kilometer rund um den See.
Entlang der Strecke warten viele Stopps: In Reifnitz laden etwa Antenne und Hirter Bier zur Chill-out-Area direkt beim steinernen GTI. Auch in Velden bereiten die Gastronomen allerhand zum Verweilen und Energietanken vor.
Grillstation und Outdoor-Fun
In Pörtschach bieten neben dem Zocklwirt (Grillstation mit der Band „Acoustica“) viele weitere Wirte Stärkungen an und am Monte-Carlo-Platz gibt es eine Outdoor-Fun-Station von Decathlon. Mittlerweile ein Hotspot für beste Stimmung und zünftige Kulinarik ist der Radlerstopp der FF Pritschitz.
Möglich machen dieses einzigartige Event die treuen „Autofrei-Partner“ – wie etwa die Volksbank Kärnten. Vorstandsvorsitzender Wolfgang Mandl freut sich bereits: „Als Genossenschaftsbank aus der Region für die Region unterstützen wir diese Initiative auch heuer wieder mit großer Freude – besonders in unserem 175-jährigen Jubiläumsjahr. Denn Gutes zieht Kreise. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und tolle Momente an unseren wunderschönen Seen.“
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