Wörthersee und Ossiacher See werden autofrei

Die autofreien Tage rund um den Wörthersee (26. April) und den Ossiacher See (3. Mai) haben schon Tradition. Die „Krone“-Aktion hat schon Tradition: Die Straßen rund um den Wörthersee gehören wieder von 10 bis 17 Uhr allen Radlern, Skatern und Läufern. Der offizielle Publikumsstart mit Musik und Co. erfolgt beim Minimundus. Danach geht es im Uhrzeigersinn 44 Kilometer rund um den See.