Unglaublich! Gardos greift nach drei Meistertiteln

Vier Vereine in einer Saison – wie kommt man überhaupt auf diese Idee? „Du hast keine drei Kinder, oder?“, schmunzelt Robert Gardos auf diese Frage. Finanziell lohnt sich die Spielzeit für den Tischtennis-Routinier, der auch in Frankreich für Amiens antrat, allemal. „Aber“, so gibt der dreimalige Europameister zu, „es ist schon steinhart.“ Vor allem die Flüge über den Atlantik, um für Chicago Wind spielen zu können, sind strapaziös. Sechsmal unternahm Gardos in dieser Saison einen solchen Trip.